George Takimoto Grande Dourados e Sudoeste agradecem Takimoto por conquistas

O médico e pré-candidato a deputado federal George Takimoto (MDB) foi alvo de calorosas manifestações de apoio durante reuniões em dois municípios da Grande Dourados e Sudoeste para prestar contas de seus dois mandatos na Assembleia Legislativa.

Lideranças políticas, dirigentes classistas, comerciantes, estudantes, índios e profissionais liberais agradeceram as intervenções de Takimoto, que com emendas parlamentares e outras iniciativas encampou reivindicações dessas regiões atendidas pelas autoridades, principalmente nas áreas de saúde, educação, estradas e meio ambiente.

Em Caarapó, ao lado de Laerte Tetila (ex-prefeito, ex-deputado estadual e pré-candidato ao Senado), George Takimoto participou de agendas políticas mobilizadas pelo presidente da Câmara, André Nezzi, e pelos vereadores Manoelito Bagaceira Felix de Oliveira (PDT) e Manoel Batista de Souza, o Manezinho (DEM), além de um encontro com lideranças indígenas na Aldeia Tey´Kuê, conduzida pelo vereador Alécio Soares (PSDB).

MAIS BENEFÍCIOS - No Usina Clube, em Jardim, uma concorrida reunião organizada pelo vereador César Nogueira acrescentou à prestação de contas novas e excelentes notícias para a população. O deputado estadual Eduardo Rocha (MDB) confirmou R$ 500 mil para pavimentação urbana. O recurso é proveniente de emenda parlamentar da senadora Simone Tebet (MDB), em atenção a reivindicações dos jardinenses endossadas por Takimoto, Cesar Nogueira e o vice-prefeito Geraldo Alencar. A ex-vereadora Cláudia Barbosa também participou ativamente do ato político.

Além disso, Rocha anunciou uma emenda para aquisição de mais uma ambulância para o Município. Segundo George Takimoto, estas são parcerias que se fazem com trabalho, responsabilidade e, acima de tudo, respeitando aquilo que é, de fato, prioritário.

"O recurso do contribuinte não é para ficar com o poder publico, é para ser devolvido em obras, em serviços e benefícios", disse. "Da mesma forma é o mandato de um político. Não pertence a nós, e sim a quem nos elegeu. Por isso estamos sempre fazendo isso, prestando contas, dando satisfação a quem verdadeiramente impulsiona o progresso das cidades e do Estado", completou Takimoto.