Eleições 2018 Grande Dourados vê em Zauith opção para sair de papel secundário

Para as eleições de 2018, as projeções do cenário sulmatogrossense delineiam a certeza de que as lideranças microrregionais serão decisivas na armação do tabuleiro político. E se esse fator prevalecer, Campo Grande - mesmo sem perder sua importância como maior colégio eleitoral e principal economia do Estado -,deixará de reinar absoluta na hora em que for montado o leque de opções para as disputas, especialmente as majoritárias (Governo e Senado).

É nesse desenho lógico e sintomático que emergem alguns nomes habilitados para encarar o desafio de alçar as regiões que representam aos degraus mais elevados da representação política. Murilo Zauith (PSB), ex-prefeito de Dourados, é um deles. Mas para analisar as suas credenciais é imprescindível considerar a dimensão e o significado geopolítico que deverão amparar qualquer candidatura para um embate dessa envergadura.

Com influência periférica em 30 municípios e 12 em seu núcleo geográfico, a Grande Dourados é a macrorregião de maior concentração populacional e uma das principais contribuintes das receitas que formam o PIB (Produto Interno Bruto) de Mato Grosso do Sul. Porém, mesmo com os mais de 700 mil habitantes e um eleitorado superior a 350 mil votantes, não consegue firmar-se na liderança da representação política local e nacional.

VÁCUO - Com Dourados como seu polo político e econômico, absorvendo diferentes demandas das três dezenas de municípios em seu entorno, a região nunca teve um político de seu domicílio eleitoral à frente dos postos majoritários de representação legislativa e executiva. Exceção para três vice-governadores: George Takimoto (governo de Marcelo Miranda, de 1987 a 1990); Braz Melo (gestão de Wilson Barbosa Martins, de 1995 a 1998); e Murilo Zauith (administração de Anmdré Puccinelli, de 2007 a 2010). Takimoto e Zauith chegaram a exercer provisoriamente o cargo de governador durante breve ausência dos titulares.

É verdade que para posições intermediárias a Grande Dourados se destaca, conquistando espaço considerável na Câmara dos Deputados e na Assembleia Legislativa. De resto, nos degraus majoritários, os douradenses estão no banco de reservas do Senado: Celso dal Lago Rodrigues é primeiro suplente de simone Tebet (PMDB); Gino José Ferreira é segundo suplente de Waldemir Moka (PMDB); e Zonir Freitas Tetila, que era a segunda suplente de Delcídio Amaral (PT) agora é a primeira, com a investidura de Pedro Chaves dos Santos (PSC).

CHEGA DE AGRADOS - Parece absurdo, mas é a realidade: os três únicos representantes douradenses em cargos majoritários da política ocupam espaços periféricos. Uma importância entre aspas, já que, para efeito de mandato, os suplentes inexistem, ficando a convicção que seus nomes foram lembrados tão-somente como um gesto de agrado à região e servir de argumento eleitoral para a campanha.

É exatamente por causa dessa contradição que a Grande Dourados se decide a impor seus legítimos anseios na próxima disputa eleitoral. O nome de Zaith começa a afirmar-se naturalmente, trazendo consigo o saldo positivo de uma administração que evitou enveredar na espetaculosidade midiática e focou suas intervenções nos resultados de efeito duradouro. Prova eloquente disso foi o trato na condução das finanças.

Logo que passou o processo eleitoral, Zauith operou com a prefeita eleita Délia Razuk (PR) um processo maduro e responsável de transição. A própria Délia testemunhou. No 42% dia de trabalho entre as equipes designadas por Délia e Zauith para preparar a nova gestão, ela fez questão de salientar: "A transição vem sendo feita de forma tranquila e transparente. Tudo o que é pedido pela nossa equipe é atendido. Enfim, uma transição com muita responsabilidade".

O prefeito estava fechando seu ciclo, mas cumpriria o que prometeu. Fez o que pouquíssimos gestores conseguiram: deixar a Prefeitura com a folha de dezembro paga ao funcionalismo. "Vou entregar a administração à prefeita Délia com o sentimento de dever cumprido, como um dos poucos prefeitos no país que vão sair de cabeça erguida e a certeza de ter cumprido o seu papel de administrador", afirmou, antes de pontuar que havia concluído toda a tramitação do relatório contábil exigido pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

Em princípio, a Grande Dourados tem todas as condições para indicar e eleger um senador ou um governador que esteja identificado umbilicalmente com a região. Aos que defendem Zauith como melhor alternativa, os argumentos são consistentes. Afirmam que ele acumula experiências vitoriosas na iniciativa privada, como empresário na área de Educação, e na vida publica: foi deputado estadual, deputado federal, vice-governador e prefeito em dois mandatos. E ainda ressaltam o fato de o ex-prefeito não ter contra si qualquer processo ou restrição de caráter judicial, possuindo trânsito liberado em diferentes correntes políticas e ideológicas.