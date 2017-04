Limpeza Grupo de Trabalho Anticorrupção do G20 será sediado esta semana no Brasil

Foto: Reprodução/Imagem ilustrativa

Nesta semana, o Brasil vai sediar o encontro do Grupo de Trabalho Anticorrupção do G20, as 20 maiores economias do mundo. Na reunião, representantes das nações vão debater e definir formas de cooperação internacional no combate ao problema.

O grupo vai definir o Plano de Ação 2017-2018 que aborda temas como suborno transnacional, lavagem de dinheiro, recuperação de ativos, dados abertos, cooperação internacional e compras públicas.

De acordo com o ministro da Transparência, Torquato Jardim, o Brasil tem se destacado nos últimos anos no combate à corrupção e cita a repercussão da Operação Lava Jato.

Para o Brasil, os temas principais do encontro se referem à cooperação técnica com outros órgãos de defesa para aperfeiçoar as políticas e os programas nacionais anticorrupção. Além disso, o governo brasileiro também defende o uso de novas tecnologias para fiscalização, redução de fraudes e participação social. (Com EBC).