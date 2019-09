EXTREMISTAS Grupo pró-Moro de MS que ameaçou Fábio Trad, responde por crime de racismo na internet "Sua hora vai chegar", disse o grupo extremista de direita de Mato Grosso do Sul

O deputado federal Fábio Trad Foto: Reprodução/Congresso Nacional

O deputado federal Fábio Trad (PSD) disse nessa quinta-feira (26), que o grupo de é Mato Grosso do Sul que o ameaça por ser contra alguns pontos do Pacote Anticrime é acusado de racismo nas redes sociais.

“Eles são vinculados a práticas de racismo nas redes sociais. Foram até as redes sociais dizendo: ‘sua hora vai chegar’. Eu não quero mover nada contra eles agora, vou aguardar para ver a sequência de tudo isso”, explicou ao MS Notícias.

O deputado federal é advogado e denunciou na tarde de ontem que vem sofrendo ameaças em sua rede social, Facebook e Twitter, tudo por discordar de alguns pontos do Pacote Anticrime, proposto pelo ministro da Justiça Sérgio Moro, que segundo Fábio, é um Pacote que tem 60% de propostas boas, mas tem 40% de pontos juridicamente vulneráveis. “São divergências técnicas, pessoalmente eu tenho estima e admiração pelo trabalho do ministro Moro, o que pretendemos com o debate é tornar o projeto mais consistente”, ressaltou.

Ainda de acordo com o deputado, o grupo que o atacou nas redes sociais é relacionado a crimes de racismo na internet. Em denúncia à jornalista Mônica Bergamo, da Folha de S. Paulo, Fábio disse que chegou a pensar em comunicar à Polícia Federal, mas vai esperar para ver se as ameaças irão parar. “As ameaças feitas contra minha pessoa com intuito de me intimidar, eu não irei me intimidar”, reforçou.

Fala do depuado no Congresso Nacional