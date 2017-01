Jardim Guilherme entrega ambulância viabilizada por emenda de Grazielle

Com uma emenda de R$ 100 mil da deputada estadual Grazielle Machado (PR) e mais R$ 35 mil de contrapartida local, a Prefeitura de Jardim adquiriu uma ambulância tipo B que vai suprir uma das principais necessidades do sistema publico municipal. Amanhã (sexta-feira, 27) o prefeito Guilherme Monteiro (PSDB), acompanhado da secretária de Saúde, Marcelly Freitas Trindade, entregará o veículo à disposição da comunidade, às 10h30min no ESF Nestor Pereira, Vila Angélica.

A emenda parlamentar foi um pedido feito a Grazielle Machado pelo vereador Zé Preto. Segundo o prefeito, a união de forças e de sensibilidades garantiu o benefício. “O olhar humano do Zé Preto, da deputada e do governador, com o compromisso de governar para as pessoas, foi fundamental para esse que é um dos maiores investimentos em cidadania”, diz.

“A deputada conhece os problemas dos municípios, sabe que as prefeituras não têm verba suficiente para cobrir as despesas essenciais, como é o caso do atendimento em saúde. O governador também está profundamente identificado com os desafios de cada região, de cada lugar do estado. É um líder municipalista e seu governo vem dando prioridade ao que é efetivamente prioritário para a sociedade”, reforçou Guilherme Monteiro.

Jardim é um dos principais polos de desenvolvimento do Estado e ocupa uma posição de liderança no Sudoeste, acolhendo demandas de municípios vizinhos em áreas como as de saúde e educação. Com 25 mil habitantes e uma das mais belas e abundantes reservas de belezas naturais do País, a procura de moradores de cidades próximas por assistência na rede publica de saúde impõe uma estrutura de atendimento cada vez maior e melhor.

“Por isso mesmo estamos buscando o apoio de parcerias que dimensionam o alcance de investimentos como esse, que aumenta a frota de cobertura nos procedimentos de socorro e transporte dos pacientes”, assinala o prefeito. “Nossa gestão está decidida a dotar a saúde publica jardinense com um sistema eficiente, de excelência na atenção básica e exigente nos níveis de resolutividade”, enfatiza.