Eleições 2018 Haddad é o presidenciável com mais mulheres entre seguidores no 'Face' Entre os candidatos ao Planalto, só o petista possui mais mulheres entre os seguidores na rede social

Um levantamento feito pela empresa de marketing de influência Spark apontou que Fernando Haddad é o único candidato à Presidência da República que tem mais mulheres entre os seguidores no Facebook: o público feminino do petista é 54% do total.

De acordo com a colunista Mônica Bergamo, da Folha, o mesmo estudo também mostra que Marina Silva (Rede), única mulher no pleito, tem 67% dos seguidores homens, ficando atrás apenas de Jair Bolsonaro (PSL), que tem 68%.