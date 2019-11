IMPARCIALIDADE Haddad ironiza Moro sobre 'neutralidade' do caso Marielle: "logo quem" Em entrevista, Sergio Moro defendeu a federalização do caso Marielle para garantir "neutralidade"

Foto: Reprodução/Brasil 247

O ex-prefeito e ex-candidato presidencial pelo PT, Fernando Haddad, ironizou declaração feita pelo ministro da Justiça, que tirou Lula das eleições de 2018 e depois assumiu cargo no governo do adversário no pleito, Jair Bolsonaro. Em entrevista, Sergio Moro defendeu a federalização do caso Marielle para garantir "neutralidade". "Logo quem", rebateu Haddad.

"Esse é um caso que tem que ser investigado com neutralidade, dedicação e sem politização. Essa questão do envolvimento do nome do presidente nisso aí, para mim, é um total disparate. Uma coisa que não faz o menor sentido. O que se constatou foi um possível envolvimento fraudulento do nome do presidente", afirmou Moro, em entrevista à rádio CBN.