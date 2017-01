Sanga Puitã Hélio recebe vereador Edinho Quintana para debater problemas de Sanga Puitã O objetivo da visita foi tratar dos problemas emergenciais do Distrito de Sanga Puitã.

Foto: Nivalcir Almeida

O prefeito de Ponta Porã, Hélio Peluffo, recebeu na manhã desta quarta-feira, 4 de janeiro, o vereador Edinho Quintana. O objetivo da visita foi tratar dos problemas emergenciais do Distrito de Sanga Puitã.

O parlamentar apresentou ao prefeito um quadro preocupante que aflige os moradores. Segundo ele, a principal reclamação é com relação ao acúmulo de água das últimas chuvas. "As ruas estão intransitáveis por conta das inúmeras poças de água. O pior é que em muitas casas houve alagamento. A água invadiu as residências provocando enorme preocupação aos moradores, bem como prejuízos. Estou aqui para pedir ao prefeito que atenda, de maneira emergencial o nosso distrito", frisou o vereador.

Edinho Quintana também relatou que outro problema é a grande quantidade de arvores caídas nas ruas, prejudicando o trânsito das pessoas inclusive colocando em risco a segurança dos moradores.

O prefeito informou que já determinou à Secretaria de Obras o imediato envio de um engenheiro que, junto com o vereador, vai fazer uma avaliação da situação e apresentar um plano emergencial de recuperação dos pontos mais críticos. "Vou repassar estas informações à nossa população. Esta medida anunciada pelo prefeito atende, pelo menos de imediato, a nossa reclamação. Estou satisfeito pelo atendimento do prefeito Hélio Peluffo e quero dizer que nossa conduta será esta durante o nosso mandato. Estaremos todos os dias junto da população recolhendo as reclamações, sugestões, para repassar a quem pode resolver os problemas", afirmou o parlamentar.