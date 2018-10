Briga Homem é esfaqueado durante briga

Homem de 53 anos foi preso em flagrante depois de ferir uma pessoa a facadas, na noite desta segunda-feira (8). Segundo o Campo Grande News, ambos discutiam no momento em que um deles desferiu três golpes contra a vítima, de 51 anos.

A briga aconteceu na Rua João Nabuco, no bairro Amambaí, em frente ao prédio da antiga rodoviária de Campo Grande.

Uma moradora da região foi quem acionou a equipe do Grupo de Pronta Intervenção que, ao chegar no endereço, encontrou o suspeito com a arma branca em mãos. A vítima, identificada como sendo Ceso Marcos do Nascimento, já havia sido ferida.

As facadas provocaram ferimentos o tronco, as costas e orelha da vítima.

Ainda conforme o site, o homem tentou fugir da abordagem, mas acabou sendo preso ainda no local. Foi preciso uso de força moderada para conte-lo.