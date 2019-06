SHOPPING CHINA Homem é executado a tiros em pátio do Shopping China Clientes ficarão assustados pela falta de segurança

Foto: Reprodução

Um homem foi executado a tiros a poucas horas no estacionamento do maior loja de importados da América latina, título conquistado pelo Shopping China. Nesta tarde, o estabelecimento foi palco de mais uma execução da guerra que acontece na fronteira entre Brasil e Paraguai. O homem que foi indenficado como Milciades Barreto Paredes (43) foi alvejado no estacionamento do Shopping nesta terça-feira (25).

O Shopping China fica a poucos metros da fronteira com Ponta Porã (MS). Testemunhas disseram aos sites locais que do lado brasileiro foram ouvidos vários tiros. O suspeito fugiu pulando uma alambrado do Shopping.

Informações preliminares são de que o homem deixava o estabelecimento junto a sua esposa, a mulher não foi atingida. O caso será investigado.