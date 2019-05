MUNDO NOVO Homem é executado com tiro na testa em terminal rodoviário de MS Vítima morava no Rio Grande do Sul e estava de passagem pelo município

Por: TERO QUEIROZ 28/05/2019 às 08:32

Crime aconteceu por volta das 17h de ontem Foto: Divulgação/ Polícia Civi Roque de Moraes, de 41 anos, foi morto a tiros na noite desta segunda-feira (28), em um terminal rodoviário no município de Mundo Novo, interior de Mato Grosso do Sul. Conforme a polícia, a vítima estava de passagem pela cidade. Segundo o boletim de ocorrência, o crime aconteceu por volta das 17h de ontem. Um homem chegou e disparou contra a cabeça da vítima. Roque vivia no estado de Rio Grande do Sul, e estava de passagem pelo terminal, de acordo com a polícia. Não foram apresentadas testemunhas, ninguém viu e não há câmeras no local. Dois projeteis de revólver foram recolhidos pela polícia e encaminhados a perícia. O caso foi registrado como morte a esclarecer na Delegacia de Polícia Civil de Mundo Novo.