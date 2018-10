Computação de votos Horário de verão não irá alterar computação de votos, como diz viral

É falso que urnas eletrônicas não irão computar votos antes das 9h e depois das 16h, como diz viral.

Segundo as correntes, que existem em formato de texto e áudio, as urnas estão equivocadamente programadas com o horário de verão, que foi alterado para novembro. "Quem for votar no BOLSONARO 17, vote até às 16h", dizem variações do viral.

O TSE (Tribunal Superior Eleitoral) reservou um espaço em seu site para verificar informações sobre fraudes nas urnas, situação amplamente divulgada em redes sociais e aplicativos de conversa após o primeiro turno.

Por solicitação do TSE, o início do horário de verão foi alterado para depois do 2º turno e isto não irá não irá alterar o funcionamento das urnas.

"Devido aos quatro fusos horários observados no país, a votação não se inicia nem se encerra de modo concomitante em todo o território nacional, e o horário de verão contribui para agravar essa situação", diz o TSE em nota.

De acordo com tribunal, como não haverá nenhuma mudança no final de semana dos dias 27 e 28 de outubro, os eleitores poderão votar no horário normal.