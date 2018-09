'Esfaqueado' Hospital divulga novo boletim após nova cirurgia de emergência de Bolsonaro "Bolsonaro apresentou sintomas de obstrução intestinal"

Presidenciável murcha um balão que ilustra o ex-presidente Lula vestido de presidiário. Foto: © REUTERS

Após ser submetido a uma cirurgia de emergência na noite de quarta-feira (12), o presidenciável Jair Bolsonaro (PSL) retornou nesta madrugada à UTI do hospital Albert Einstein, em São Paulo, segundo boletim da instituição divulgado na manhã desta quinta-feira (13). Segundo os médicos, o candidato se recupera bem.

A nota afirma que, na quarta, Bolsonaro apresentou sintomas de obstrução intestinal, confirmada em um exame de tomografia realizado à tarde.

"Com este diagnóstico, o paciente foi levado para a cirurgia de urgência onde foram desfeitas as aderências do intestino e liberado o ponto de obstrução. Além disso, constatou-se um extravasamento de secreção entérica (secreção intestinal) a montante [antes] do ponto de obstrução em uma das suturas realizadas anteriormente para correção dos ferimentos intestinais", diz o hospital.

A equipe médica afirma que essa complicação é frequente em grandes traumas abdominais. O procedimento e a limpeza intestinal duraram duas horas. Com informações da Folhapress.

*Fonte: Notícias ao Minuto.