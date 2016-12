Humildade Humildade: Campo Grande tem arma renovadora para vencer a crise

Ganhou grande repercussão na imprensa a iniciativa do prefeito eleito Marquinhos Trad (PSD) de reunir-se com quatro de seus antecessores. Com três deles (Juvêncio César da Fonseca, André Puccinelli e Nelsinho Trad) num workshop de gestão publica. Com o quarto, o atual prefeito Alcides Bernal (PP), para, entre outras questões, afiançar-lhe que não assumirá de tesoura cega nas mãos cortando cabeças de comissionados até que possa identificar capacidades e necessidades no aproveitamento de cada um.

Assim, a 72 horas de sua investidura, dispondo-se a ouvir e interpelar quem viveu o desafio de administrar a cidade, Marquinhos Trad demonstra aos mais de 850 mil habitantes que não desiste de aprender. E com isso, aprendendo, traz um alentador ensinamento para as atuais e futuras gerações empreendedoras da vida publica, da iniciativa privada e dos demais segmentos dirigentes de atuação social.

O gesto de Marquinhos transcende aos compromissos episódicos e pontuais de agendas que seriam comuns na antevéspera da posse de alguém que, pela primeira vez, assume um cargo de tamanha magnitude. O prefeito que só terá a caneta do poder no próximo domingo revelou-se na planície de um item determinante para o sucesso de qualquer líder: a humildade.

Sem prejuízo da autoridade do mandato e desafetado das filigranas da liturgia político-institucional, o vencedor da disputa eleitoral de outubro prova não ter sido casual ou trucagem a humildade de atitudes que se somam como conteúdo de seu perfil pessoal, uma característica que – faça-se justiça – ele costume sempre creditar aos valores que adquiriu de berço.

Haverá tempo, no entanto, e tempo de sobra, para que os quase um milhão de moradores da capital possam aferir se o desprendimento do prefeito que elegeram é de fato uma expressão de vida conceituada nos padrões de comportamento que o disciplinam dentro e fora da política.

Diante de um município ferido política e gerencialmente, desfigurado em suas estruturas éticas e sociais, a humildade do próximo prefeito deixa de ser um item secundário e diluído no perfil clássico do bom-mocismo. Torna-se, como indutor de decisões e de relacionamentos, um elemento ético e político de valor estratégico para municiar uma gestão que precisa ir além do papel de pronto-socorrista e dar vida ao renascimento de uma cidade saudável e bem resolvida.