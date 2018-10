Eleições 2018 IBOPE dá empate técnico entre Reinado e Juiz Odilon reconhecendo vitória do PDT em pesquisa do Ipexx

A pesquisa do IBOPE divulgada no final da tarde desta sexta-feira apontou empate técnico entre os candidatos Reinaldo Azambuja (PSDB) e o Juiz Odilon (PDT) para o governo de Mato Grosso do Sul.

Isso significa que o mais importante instituto de pesquisa do Brasil acabou reconhecendo a credibilidade do Instituto Ipexx do Brasil em que duas pesquisas neste segundo turno aponta a vitória inequívoca do Juiz Odilon.

O IBOPE em sua pesquisa mostra Reinaldo com 51% dos votos válidos contra 49% dados ao Juiz Odilon significando que por esta amostragem a disputa está empatada. Já na ultima pesquisa do IPEXX o juiz Odilon vence as eleições com 52,52% dos votos enquanto Reinaldo está com 47,48% das intenções de voto.

A pesquisa do IBOPE foi feita nos dias 25 e 26 de outubro, quinta e sexta-feira e tem uma margem de erro de três pontos percentuais para mais ou para menos. Vale lembrar que na pesquisa anterior do IBOPE Azambuja tinha 53% e Odilon 47%. Na de ontem o candidato do PSDB caiu dos dois pontos e o juiz Odilon subiu dois, dai o empate técnico.

Segundo o IBOPE para calcular os votos válidos, são excluídos da amostra os votos brancos, os nulos e os eleitores que se declaram indecisos. O procedimento é o mesmo utilizado pela Justiça Eleitoral para divulgar o resultado oficial da eleição. Para vencer no 2º turno, um candidato precisa de 50% dos votos válidos mais um voto.

O rápido crescimento do candidato Juiz Odilon durante a campanha do segundo turno comprovado até na pesquisa do IBOPE, segundo analistas políticas deve-se a mobilização dos militantes pró-juiz e as denuncias de corrupção imputadas ao candidato à reeleição Reinaldo Azambuja.