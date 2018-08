Eleições 2018 Ibope: Lula tem mais de 50% dos votos em todos os Estados do Nordeste Bolsonaro é mais forte no Norte: em Roraima, aparece com 38% e, no Acre, alcança 35%

Foto: © Ricardo Stuckert / Divulgação

Em pesquisas estimuladas realizadas em 25 Estados e no Distrito Federal, pelo Ibope, Lula aparece na dianteira em 17. No Nordeste, o candidato do PT tem mais de 50% das intenções de voto em todos os Estados.

A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos.No Piauí, o ex-presidente tem 65% da preferência do eleitorado, no Maranhão tem 63%, em Pernambuco ele aparece com 62%, na Paraíba com 57%, no Ceará e em Sergipe 56%, na Bahia 55%, e em Alagoas e Rio Grande do Norte 53%. Na ponta oposta, o menor índice alcançado por Lula é em Santa Catarina, onde chega a 20%.

Já o candidato Jair Bolsonaro, segundo lugar nas pesquisas quando o ex-presidente é mencionado, de acordo com informações do portal G1, atinge as suas maiores intenções de voto em dois estados do Norte: Roraima (38%) e Acre (35%). O Distrito Federal também é um ponto forte do candidato do PSL, onde ele alcança 30%. Seus piores índices são todos em estados do Nordeste.

Além dos Estados nordestinos, o petista ainda é líder nas intenções de voto em oito estados: Amapá, Amazonas, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pará, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Tocantins.

Sem Lula

Sem Lula, os cenários mudam e Fernando Haddad não sai da casa de um dígito. Bolsonaro ver os números a seu favor crescerem cerca de 3%, em média, por estado. Já Marina Silva apresenta força no Norte e no Nordeste, principalmente no Amapá, Pará, Acre, Amazonas, Maranhão, Alagoas, Piauí, Sergipe, Pernambuco e Bahia.

Com a ausência de Lula, Ciro Gomes aumenta 24 pontos no Ceará, alcançando 39%. Além do estado onde foi governador, o candidato obtém aumentos maiores que 6% (suficiente para superar a margem de erro) em outros 3 estados comparado ao cenário anterior (Piauí, Maranhão e Tocantins). O melhor desempenho de Geraldo Alckmin continua a ser em São Paulo, onde passa a 15%.

Considerando a margem de erro e somente os candidatos, Jair Bolsonaro tem a maior intenção de voto em 14 estados (AC, AM, DF, ES, GO, MT, MS, RJ, RS, RO, RR, SC, SP, TO), Ciro em um (CE), além de existirem empates técnicos em 11 estados (AL, AP, BA, MA, PA, PB, PR, PE, PI, RN, SE).