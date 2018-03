Ibope: mesmo massacrado, PT lidera preferÃªncia dos brasileiros

Ibope: mesmo massacrado, PT lidera preferência dos brasileiros

Pesquisa do Ibope encomendada pela Confederação Nacional da Indústria (CNI), divulgada nesta terça-feira (13), mostra que, mesmo com a perseguição sistemática da mídia, o Partido dos Trabalhadores é o partido político com a maior simpatia entre os brasileiros.

Segundo o Ibope, o PT lidera a preferência ou a simpatia da população, com 19% dos entrevistados. Bem mais atrás estão os dois principais partidos que arquitetaram o golpe parlamentar de 2016, MDB (7%) e o PSDB (6%). 48% dos entrevistados disseram não possuir preferência ou simpatia por nenhum partido político.

A pesquisa também revela que 72% dos entrevistados disseram que votam nos candidatos que gostam, independentemente do partido em que eles estejam. Apesar disso, 64% disse que considera importante o partido ao qual o candidato à Presidência está filiado.

A pesquisa CNI/Ibope também mostrou que 44% dos eleitores se disseram "pessimistas" com a eleição presidencial deste ano. 20% dos entrevistados afirmaram estar "otimistas" com o pleito e outros 22% disseram não estar nem otimistas nem pessimistas.

O levantamento, encomendado pela Confederação Nacional da Indústria (CNI), ouviu 2 mil pessoas em 127 municípios entre os dias 7 e 10 de dezembro do ano passado.