CENSURA Imitando Temer, Bolsonaro decreta sigilo às visitas nos palácios da Alvorada e do Jaburu Não poderá ser divulgada durante cinco anos, qualquer informação de visitas aos prédios presidenciais

Palácio da Alvorada Foto: Agência Brasil

Divulgado hoje (28), decreto que proíbe a divulgação públicas de visitas feitas aos palácios da Alvorada e do Jaburu, segundo decreto assinado pelo presidente Jair Bolsonaro (PSL), de hoje em diante com validade de 5 anos haverá sigilo as visitas ao prédio público.

Acontece que nos governos criticados por Bolsonaro, e apontado como “corruptos”, os dados sempre foram públicos, pois trata-se de um lugar do povo brasileiro. Mas Bolsonaro classifica o local como “reservado”, e proíbe a divulgação de visitantes no prédio.

Os dados sempre foram cedidos, até que delações da Odebrceht e da JBS, entre maio e abril de 2017 apontavam visitas suspeitas ao então presidente Michel Temer, na ocasião os dados foram solicitados pelo presidente pelo jornal O Globo, Temer não forneceu a lista de visitações.

Assim, não foi possível conferir a visita do empresário Joesley Batista, na qual Temer foi gravado falando sobre a tentativa de comprar o silêncio do ex-deputado federal e presidente da Câmara, Eduardo Cunha (MDB-RJ).