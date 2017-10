Incentivo Legal: Coronel David destaca reaquecimento da economia em MS com novo programa do Governo Com o lançamento do Programa, os incentivos que acabariam em 2028 poderão ser concedidos até 2033

Foto: Denílson Secreta

O deputado estadual Coronel David (PSC) participou na manhã desta segunda-feira (23) do lançamento do Programa de Incentivo Legal e a criação do Fundo de Apoio de Desenvolvimento Econômico e Fiscal do Estado (FADEFE), na Fiems em Campo Grande.



“Esse é um momento de extrema importância, pois representa o reaquecimento da economia em Mato Grosso do Sul. A criação do Fundo e do novo programa de incentivo fiscal trará mais segurança jurídica aos empresários e oxigenará a economia do nosso Estado”, disse Coronel David.



Com o lançamento do Programa, os incentivos que acabariam em 2028 poderão ser concedidos até 2033 para os empreendimentos que se enquadrarem nas novas normas, que incluem a contribuição, por adesão, ao fundo de estabilização. As 1199 empresas beneficiadas no Estado têm prazo de 45 dias para formalizar a adesão ao programa Incentivo Legal.