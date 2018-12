Junção Incorporação do PRP ao Patriota de Cabo Daciolo fortalece Lídio Lopes Reeleito para o terceiro mandato com 27,8 mil votos é uma das lideranças estratégicas do núcleo de decisões políticas de MS

Lídio Lopes e sua esposa Adriana Lopes Foto: Divulgação/Assessoria

Reestruturar e fortalecer a composição política e orgânica no Estado, a partir da soma de forças que agora vão caminhar coesas e movidas por um programa comum voltado à afirmação da ética, do desenvolvimento humanista e dos valores fundamentais da sociedade, como a família, o trabalho e a educação.

Estas são as prioridades que o deputado estadual Lídio Lopes (Patriotas) vai conduzir a partir da decisão recente que incorporou à sigla o Partido Republicano Progressista (PRP), pelo qual o Cabo Daciolo concorreu à presidência da Republica em outubro. Com a incorporação, a executiva nacional continua sendo dirigida pelo presidente do Patriotas, Adílson Barroso, tendo o presidente do PRO como vice.

Para os dirigentes nacionais e os filiados sul-mato-grossenses aos dois partidos, Lídio Lopes tem todas as credencias para liderar esse processo, que terá seu primeiro grande teste em 2020, nas eleições municipais. Reeleito para o terceiro mandato com 27.877 votos, ele está hoje entre as lideranças estratégicas do núcleo de decisões políticas de Mato Grosso do Sul.

Casado com a vice-prefeita campograndense, Adriane Lopes, é advogado, pastor e lidera um dos mais importantes e influentes segmentos evangélicos do Estado.Membro da Igreja Evangélica Assemleia de Deus Missões, é do quadro dirigente local e estadual da União da Mocidade das Assembleias de Deus (Umadecamp).

Lídio coordena a Frente Parlamentar de Mobilização Nacional Pró-Criança e Adolescente Para o Centro-Oeste (Fenacria). Atua com desenvoltura e regularidade em iniciativas de cunho humanista e na área esportiva. Sua iniciação política foi com a eleição para uma das cadeiras da Câmara de Vereadores de Campo Grande.

Com a incorporação o Patriotas cumpre a cláusula de barreira e passa a ter uma bancada com nove deputados federais e votos suficientes para ser mantido como partido politico. A fusão dos partidos é um caminho natural para as siglas que precisam atingir a cláusula.

Texto: Edson Moraes