Dourados Interino do Mapa recebe ‘pacotaço’ de pedidos e promete ajudar produção rural em Dourados

Enquanto o titular Blairo Maggi tenta reaquecer o mercado exportador da carne brasileira, em encontros na Arábia Saudita, o ministro interino do Mapa (Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento), Eumar Novacki, anunciou, nesta segunda-feira (15), em Dourados, que o Governo tem consciência da necessidade de responder ao apelo nacional para reduzir os índices do desemprego, hoje na casa dos 14 milhões de pessoas fora do mercado e, por isso mesmo, vai trazer para o Município o Programa Agro+, de incentivo à qualificação do setor rural visando melhorar a produção e capacitar o setor para gerar mais vagas e aumentar a renda.

Assim que chegou a Dourados, onde foi recepcionado pela prefeita Délia Razuk e a presidente da Câmara, vereadora Daniela Hall, o interino do Mapa, no exercício do Ministério, recebeu dezenas de reivindicações em forma de documentos das lideranças de entidades que representam segmentos da atividade rural, ligados ao setor leiteiro, à piscicultura e avicultura, produtores de mel e do setor hortigranjeiro, além do secretário da Agricultura Familiar da cidade, que entregou ao ministro a lista com os protocolos de oito solicitações da Prefeitura cadastrados no Governo Federal, totalizando R$ 18 milhões em investimentos para a agricultura.

“Esse é o nosso desafio, melhorar e aumentar a produção, sair dos 7% e atingir, pelo menos, 10% do mercado internacional com produtos brasileiros, hoje responsáveis por 23% do PIB (Produto Interno Bruto) nacional; por isso, estamos levantando os problemas, ouvindo os produtores para diagnosticar aonde o Governo pode atrapalhar menos e ajudar mais”, discursou o ministro.

Projetos cadastrados

A prefeita Délia Razuk desejou boas vindas ao representante do Mapa e pediu que Eumar Novacki transmita ao presidente Michel Temer o que viu na cidade, onde o interino também cumpriu agenda de visitas na Expoagro e participou do Encontro Regional de Agricultura, na sede do Sindicato Rural. Ela pediu apoio para que todos os distritos de Dourados tenham acesso aos benefícios para garantir a fixação do trabalhador rural no campo, com asfalto, serviços de saúde, transporte escolar e incentivo para continuar abastecendo a cidade com alimentos.

“Leve o nosso convite para que o presidente Michel Temer venha, também, conhecer a Dourados que estamos preparando para servir como sustentação a esse novo momento da vida nacional”, discursou a prefeita. Délia Razuk também lembrou que em todas as viagens a Brasília, ouve a recomendação de que ‘se vocês tiverem projeto, nós temos o dinheiro pra arrumar’, e concluiu: “Nossos projetos estão lá no Siconv [o Sistema de Convênios, no Ministério do Planejamento], cadastrados, ministro, agora precisamos do seu apoio para que sejam liberados”.