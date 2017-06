Lava Jato Investigadores da Lava Jato e Banco Central cogitam atuar juntos Procuradores do Ministério Público e diretores da instituição financeira se reuniram na última semana para tratar do assunto

Procuradores que integram a Lava Jato se reuniram com diretores do Banco Central (BC), na última sexta-feira (23), para discutir a possibilidade de ação conjunta no que se refere às investigações envolvendo instituições financeiras.De acordo com informações da Folha de S. Paulo, os diretores do BC teriam demonstrando disposição em compartilhar informações sigilosas de bancos suspeitos e de permitir que o Ministério Público participe das negociações com os investigados.

O encontro ocorre após mudanças em medida provisória (MP), feitas pelo governo e já enviadas ao Congresso, que aumentam os poderes do Banco Central para investigar os bancos.

Os procuradores veem o fato como uma tentativa do governo de obstruir a Lava Jato, já que novos delatores ameaçam fazer revelações sobre o envolvimento de bancos com os esquemas de corrupção.

Ainda de acordo com a Folha, embora a MP só admita que o BC trate de infrações de caráter administrativo, a lista é tão ampla que, em muitos casos, elas se confundem com crimes que cabem à Polícia Federal e ao Ministério Público apurar, e não há previsão de que essas instituições participem das negociações do BC com os bancos.

Depois da reunião, ficou decidido que estudos sobre as 97 propostas de alteração da medida provisória serão feitos e que haverá um novo encontro para discutir a questão.