Governo do Estado Investimentos de R$ 597 milhões vão melhorar municípios de MS

Foto: Chico Ribeiro

Com o objetivo de oferecer cidades melhores e, consequente, qualidade de vida à população sul-mato-grossense, o Governo do Estado deve investir até o final de 2018, R$ 597 milhões em obras de pavimentação e drenagem de vias urbanas. Trabalhar indistintamente pelos 79 municípios e com bom uso do dinheiro público é o objetivo do Governo. “Não existe uma obra mais importante que a outra. A importância da obra depende de onde ela está, quem ela atende. Aquele que é beneficiado, sem dúvida, acha que a sua obra em questão é mais importante que as demais”, explica o secretário de Estado de Infraestrutura, Marcelo Miglioli, sobre a concepção do Governo em trabalhar por todos os municípios.

O governador Reinaldo Azambuja tem reafirmado que a orientação dada à sua equipe é essa, de atender a todos os municípios sem distinção. “É nas cidades que vivem as pessoas, e é para elas que administramos o nosso Estado”, tem declarado o governador.Nesse pacote de R$ 597 milhões em investimentos estão 373 obras já executadas através do Programa Obra Inacabada Zero, além daquelas que ainda serão realizadas ou estão previstas. Deste montante, 72,38% são obras de pavimentação e drenagem, ou seja, 270 obras para ruas e avenidas dos 79 municípios do Estado. Em seguida, a restauração funcional de pavimento é o serviço que mais será executado, com cerca de 50 obras para ruas e avenidas. Estão previstos ainda trabalhos de contenção de erosão e 14 contratos de recapeamento para diversos municípios.

Maiores Investimentos

Os investimentos por município são variáveis. Campo Grande, por exemplo, receberá até 2018, R$ 101 milhões e Corguinho cerca de R$ 1 milhão para recapeamento de diversas ruas.

Na Capital o Governo concluiu, através do Programa Obra Inacabada Zero, a pavimentação asfáltica das etapas E, F e G do bairro Aero Rancho, investimentos que chegam a R$ 5,6 milhões e recentemente lançou a pavimentação e drenagem da continuidade da etapa G, que será executada em parceria com as emendas parlamentares federais e está orçada em R$ 1,2 milhão. Está em execução o asfaltamento do Polo Empresarial Miguel Leteriello, 89,89% executado e com investimentos do Estado de R$ 1,7 milhão. Em processo licitatório também está a pavimentação e drenagem de diversas ruas do Polo Industrial Indubrasil, onde será investido cerca de R$ 8,1 milhões de recursos estaduais.Dourados é o segundo município que mais recebe investimentos: R$ 67,7 milhões. O Estado já entregou no setor de infraestrutura urbana para os douradenses a pista de teste do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran) e está em execução a pavimentação e drenagem da Vila São Braz, Parque das Nações II, Altos do Indaiá e dos residenciais Oliveira I e II, parte da Vila Martins, Vila Vieira, Industrial e Santa Catarina. Também estão sendo realizadas, em Dourados, a pavimentação e drenagem de parte do bairro Estrela Pytã, Jardim Porto Belo, da avenida Hayel Bom Faker e o acesso ao Núcleo Industrial.

Para Naviraí, o terceiro que receberá mais investimentos, será destinado cerca de R$ 41 milhões. Atualmente estão em execução R$ 28,8 milhões em obras como a pavimentação das ruas do Jardim Paraíso, Vila Alta, Bairro Sol Nascente, drenagem da avenida Amélia Fukuda e restauração do acesso a Universidade Federal de mato Grosso do Sul (UFMS) na rodovia MS-141. Recentemente o Governo concluiu o serviço emergencial de drenagem e contenção de erosão no Bairro Jardim Paraíso e Vila Alta, serviço que custou R$ 6 milhões e foi executado com recursos próprios do estado.

A previsão do secretário de Estado Infraestrutura, Marcelo Miglioli, é que de 2015 a 2018, Mato Grosso do Sul receba cerca de R$ 2,5 bilhões em investimentos do Fundo de Desenvolvimento Rodoviário do Estado de Mato Grosso do sul (Fundersul).