Governo Investimentos na Segurança são conquistas da população, diz Azambuja

A redução da criminalidade em Mato Grosso do Sul em dois anos com o reaparelhamento das forças de segurança, a formação e ascensão policial e a capacitação profissional como gerador de eficiência e autoestima na tropa, são conquistas não apenas do Governo, mas da sociedade, disse o governador Reinaldo Azambuja ao entregar mais um conjunto de veículos, armamentos e equipamentos do programa MS Mais Seguro, somando R$ 14,1 milhões em investimentos.

Azambuja lembrou que ao assumir o Governo, em janeiro de 2015, a insegurança pública era um dos itens que mais preocupavam a população sul-mato-grossense, exigindo um posicionamento firme da administração no sentido de dar uma resposta ao cidadão com mais policiais e viaturas nas ruas. Mesmo com as dificuldades financeiras, o Governo priorizou a segurança e hoje Mato Grosso do Sul é um dos três estados mais seguros do País.

“É um ganho para toda a sociedade, contudo, para chegarmos a este nível de eficiência e inteligência da nossa polícia e o volume significativo de investimentos aplicados e já garantidos, foi preciso planejarmos lá atrás, reduzindo o custo da máquina e tomando medidas duras, mas eficazes, as quais muitos criticaram sem ter a noção do que herdamos e do tamanho da crise”, afirmou o governador.

Mais viaturas

Os investimentos somente com o MS Mais Seguro, maior programa de segurança pública lançado no Estado, chegarão a R$ 109,6 milhões, anunciou Reinaldo Azambuja durante a entrega de viaturas, armas e equipamentos na Praça Ary Coelho, centro de Campo Grande, na manhã desta terça-feira. As próximas etapas do programa, a partir de março de 2017, colocarão nas ruas da Capital e interior mais 395 viaturas, entre camionetas, ônibus e motos, em processo de licitação, totalizando R$ 67,6 milhões.

“Avançamos não apenas na segurança, onde vamos criar junto com o Governo federal o primeiro núcleo de inteligência para controlar as nossas fronteiras”, disse o governador. “O equilíbrio financeiro do Estado nos permitiu avançar muito mais do que pagar os salários em dia. Realizamos mais de 55 mil cirurgias durante a Caravana da Saúde, em um ano, recuperamos mais de 1.600 quilômetros de estradas e agora lançamos a construção de 66 pontes de concreto”, completou.

Policial motivado

Ao discursar durante o evento em nome da Assembleia Legislativa, o deputado Coronel David, ex-comandante da Polícia Militar do Estado, reconheceu que o atual Governo está investindo no material humano dentro das corporações militares e civis mais do que administrações anteriores, citando os cursos de formação e as 2.800 promoções realizadas em apenas dois anos. “Este é um Governo que valoriza a determinação e o profissionalismo do militar, com salário condizente e a ascensão por meritocracia”, destacou.

A terceira etapa de entrega de viaturas e equipamentos do MS Mais Seguro contou com a presença ainda dos deputados estaduais Onevan de Matos e Graziela Machado, além de prefeitos – atuais e eleitos – e vereadores. Ao final da cerimônia, o governador percorreu o canteiro central da praça, onde estavam expostas parte das viaturas e motos entregue.