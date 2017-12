"2,56%" IPTU de 2018 terá menor reajuste dos últimos anos na Capital "Correção inflacionária do IPTU é a menor dos últimos anos em Campo Grande"

A Prefeitura de Campo Grande divulgou no Diário Oficial, desta segunda-feira (11), o percentual de reajuste do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) para o ano de 2018. Como já havia acontecido com as demais tarifas, o IPTU terá apenas correção da inflação, de 2,56%, conforme IPCA-E (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial).

A correção inflacionária do IPTU é a menor dos últimos anos em Campo Grande. A exceção fica para o ano de 2013, quando o prefeito da época enviou pedido de reajuste de 5,3%, mas a Câmara vetou, congelando o IPTU,.

O IPTU de 2018 é, por exemplo, 342% menor do que o do último ano da gestão passada, vigente em 2017, quando o reajuste foi de 8,78%.

Outras tarifas

A tarifa de água também exemplifica a preocupação da atual gestão em não onerar o campo-grandense. O reajuste de 1,83%, com base em contrato firmado com a Águas Guarirobas, foi o menor dos últimos 18 anos, sendo 462% inferior ao ano anterior, autorizado pela gestão passada.

O mesmo aconteceu com a tarifa de ônibus em Campo Grande, que teve apenas correção inflacionária, de 4,23%. Foi o menor reajuste desde 2005 e 218% inferior ao de 2016, de 9,23%.