Irmã de milicianos é nomeada presidente do diretório municipal do PSL no Rio

Apesar de ter sido afastada da executiva estadual do PSL do Rio, Valdenice de Oliveira Meliga, a Val, foi nomeada, no último dia 16, presidente do diretório municipal provisório do partido na capital carioca. A indicação de Val teve o aval do ex-chefe, senador Flávio Bolsonaro, que comanda a legenda.

Em meio à crise provocada pelo ex-motorista Fabrício Queiroz, Flávio tentou evitar desgaste e tirou Val da coordenação da Tesouraria do PSL regional. No entanto, a acomodou no diretório da cidade. Ela chegou a assinar cheques de despesas de campanha do senador.

Val é irmã dos milicianos gêmeos Alan e Alex Rodrigues de Oliveira, policiais militares presos na Operação Quarto Elemento, que investiga quadrilha de PMs especializada em extorsões.