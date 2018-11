Transição Jair Bolsonaro chega a Brasília e vai direto ao Congresso Nacional Exclusivo: imagem mostra a comitiva de Bolsonaro indo a Brasília

Por: Giuliana Saringer, do R7, com RecordTV

Foto: Divulgação

Jair Bolsonaro chegou a Brasília por volta das 8h55 desta terça-feira (6). A RecordTV traz imagens exclusivas do avião da comitiva do presidente eleito.

O avião pousou na base da FAB (Força Aérea Brasileira) em Brasília e Bolsonaro se dirigiu para a sala vip do local.

Estão presentes na comitiva o vice de Bolsonaro, gerenal Hamilton Mourão, o presidente da União Democrática Ruralista, Nabhan Garcia, e o filho do presidente eleito, Jair Renan Bolsonaro.

Havia a possibilidade de Bolsonaro passar antes no seu apartamento funcional ou do filho, deputado Eduardo Bolsonaro, mas esse deslocamento foi descartado.

O presidente eleito segue diretamente para o Congresso Nacional, onde participará de uma solenidade em comemoração aos 30 anos da Constituição Federal. O evento está marcado para começar às 10h no Plenário Ulysses Guimarães, na Câmara dos Deputados.

Imagens exclusivas do interior do avião em que estava o presidente e a comitiva

As polícias legislativas da Câmara e do Senado fizeram uma varredura de segurança por volta das 8h30 para receber Bolsonaro.

Bolsonaro saiu do aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, por volta das 7h10, em uma aeronave da FAB.

Depois do evento na Câmara dos Deputados, Bolsonaro almoçará com o Ministro da Defesa, na Esplanada dos Ministérios. Às 14h, o presidente eleito fará uma visita ao comandante da Marinha Almirante Eduardo Bacellar Leal Ferreira e, às 16h, encontrará com o comandante do Exército General Eduardo Villas Bôas.

Fonte: R7.