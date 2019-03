PEDIDO Jamilson Name e vereador Edson Moraes querem mais moradias e melhoria das ruas de Miranda

Foto: Reprodução

O deputado estadual Jamilson Name (PDT) apresentou na Assembleia Legislativa uma série de Indicações solicitando melhorias para o município de Miranda, localizada a 207 km da Capital. Uma das reivindicações do parlamentar, em parceria do vereador Edson Moraes, é a construção de 300 moradias para reduzir o déficit habitacional que é um dos principais problemas da população.

Jamilson Name também solicitou ao Governo do Estado a realização de obras urgentes para a manutenção e cascalhamento da Rodovia MS-448, a partir do trevo que dá acesso à aldeia Lalima (Bairro Matadouro), até o local do novo cemitério da Pax Vida, uma extensão de aproximadamente 2 km.

Os pedidos do deputado Jamilson Name e do vereador Edson Moraes foram encaminhados para a Secretaria de Estado de Infraestrutura de Mato Grosso do Sul.