Rodrigo Janot Janot sobre conversa entre Temer e Joesley: 'fiquei enjoado mesmo' A declaração foi feita durante entrevista ao jornalista Roberto D'Avila, da GloboNews

O procurador-geral da República, Rodrigo Janot, disse ter-se sentido enjoado e com náuseas, após ouvir as conversas entre o presidente Michel Temer e e o sócio da JBS Joesley Batista, no Palácio do Jaburu. A declaração foi feita durante entrevista ao jornalista Roberto D'Avila, da GloboNews, nesta quarta-feira (5)."Ele (Joesley) entra no palácio (do Jaburu) e grava uma conversa muito pouco republicana com o presidente, que lhe diz que aquele mesmo deputado é o interlocutor para qualquer assunto. Depois, esse deputado [Rocha Loures] acerta uma propina com o empresário e é pilhado com uma mala de dinheiro. Se isso é fraco, não sei o que é forte", afirmou.

Rodrigo Janot também descreveu o que sentiu ao ouvir a gravação: "Fiquei chocado e senti náusea. Foi minha reação física: um choque, e fiquei enjoado mesmo".

Janot, que já denunciou Temer por corrupção passiva, defendeu sua conduta. "Eu teria que fingir que nada tinha ouvido, que nada tinha acontecido, e essas pessoas continuariam a cometer crimes, e os empresários na mesma atividade ilícita que sempre tiveram."

Ele também avisou que Temer deverá sofrer novas denúncias. "A investigação de obstrução de justiça está mais avançada que a de organização criminosa", disse.