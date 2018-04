'Japonês da Federal' 'Japonês da Federal' vira presidente de partido no Paraná após aposentadoria

Após se aposentar em fevereiro deste ano, o ex-agente da Polícia Federal Newton Ishii, conhecido pelo apelido de “japonês da Federal”, ingressou na política.

Segundo reportagem da 'Gazeta do Povo', Ishii se filiou ao Partido Ecológico Nacional (PEN) e será o presidente do partido no estado do Paraná.

Passado polêmico

Sempre de óculos escuros, Ishii ganhou fama por conduzir vários dos detidos na Operação Lava Jato à sede da Polícia Federal no Paraná. Ele virou até tema de marchinhas no carnaval de 2016.

Em junho daquele ano, porém, Ishii foi preso por crimes de corrupção e descaminho. Segundo a Justiça, ele teria participado de um esquema formado por agentes da PF para facilitar o contrabando na fronteira com o Paraguai. A pena de 4 anos foi convertida em regime semiaberto poucos meses depois e ele passou a trabalhar com tornozeleira eletrônica.