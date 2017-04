Turismo Jardim é destaque em revista e prefeitura tenta recursos federais para fomentar o turismo

Foto: Daniel De Granville

A Prefeitura Municipal de Jardim, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, responsável pelo departamento de Turismo do município, cadastrou cinco projetos para tentar recursos junto ao Ministério do Turismo.

O cadastramento é realizado através do Sistema Nacional de Convênios (Siconv), que abriu dois editais no mês passado. Desde então, a equipe técnica da Secretaria iniciou um trabalho de elaboração de quatro projetos de infraestrutura, com o objetivo de permitir a expansão das atividades turísticas e do lazer oferecido à população.

“Este trabalho da nossa equipe é extremamente importante para que o Ministério do Turismo tome conhecimento do potencial turístico da nossa cidade. Com o cadastramento destes quatro projetos, Jardim ocupa um espaço num patamar nacional e, com isso, impulsionamos a visibilidade do município.”, disse o secretário de Desenvolvimento Econômico, Olavo Junior.

Além do foco na infraestrutura, um quinto projeto solicita o apoio do Ministério do Turismo para a realização de eventos geradores de fluxos turísticos, os quais geram renda para a população e fomentam as demais atividades turísticas locais.

“Esta iniciativa da Secretaria de Desenvolvimento é importantíssima. Temos que fazer isso mesmo! Marcar presença, mostrar o que nossa cidade oferece e, mais que isso, destacar que com o apoio dos recursos do Ministério do Turismo, determinadas ações podem ser realizadas e trazer benefícios para a população, tanto para a economia quanto para a formação e capacitação de novos profissionais.”, afirmou o prefeito Guilherme Monteiro.

Medio Tec

O Medio Tec é um exemplo dos pontos positivos que a fomentação do turismo pode trazer para as pessoas. Pela primeira vez no país, o turismo será contemplado com cursos gratuitos para a formação de técnicos de nível médio para atender as necessidades do mercado de viagens. Com a inclusão do setor no MedioTec, modalidade do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec).

Por meio do Ministério do Turismo, 18 municípios de Mato Grosso do Sul serão contemplados, e Jardim está entre eles. A previsão é de que as aulas comecem em agosto deste ano.

“Assim como fomos contemplados pelo Ministério do Turismo para participar do Medio Tec, também temos chances de conseguir os recursos através do cadastramento dos projetos no Siconv”, disse Monteiro, ressaltando, ainda, a visibilidade que a cidade tem ganhado nos meios de comunicação. “Estamos conquistando espaço, e logo iremos colher bons frutos disso”.

Jardim na revista Azul Magazine

O potencial de Jardim já é reconhecido nacionalmente em programas televisivos, revistas, sites, entre outros meios de comunicação. Recentemente, a revista Azul Magazine, da Azul Linhas Aéreas, publicou uma matéria contemplando o Pantanal e a Serra da Bodoquena, e mais uma vez o município foi lembrado.

Na gastronomia, o destaque foi para a Fazenda Recanto Ecológico Rio da Prata, localizada na zona rural da cidade. Além do contato com a natureza, os visitantes também têm a oportunidade de conhecer aquela comidinha caseira e saborosa da região de uma maneira bastante atrativa.

O passeio passa pela Casa do Doce proporciona aos turistas o acompanhamento do processo para fazer o doce de leite, desde a retirada do leite da vaca até as sete horas de cozimento no fogão à lenha. Além disso, no preparo de pratos como o macarrão de comitiva e a sopa paraguaia, é liberado colocar a mão na massa e aprender como é que se faz.

“A intensa procura pelo passeio na Fazenda Recanto Ecológico é apenas um dos exemplos que revelam que o que temos aqui é diferente e encantador. Por isso, estamos pleiteando esses recursos, porque sabemos que ainda temos muito o que mostrar de Jardim”, concluiu o secretário.