Doações JBS doou há quatro partidos em MS cerca de R$ 16 milhões para campanhas "Partidos negam irregularidades e declararam que até 2014 doações de empresas eram permitidas"

A ameaça a Michel Temer (PMDB), partiu da delação protagonista dos irmãos Wesley e Joesley Batista, donos do grupo JBS. O depoimento de Joesley, que conta com um arquivo de áudio entre o próprio Joesley e Temer, deu abertura segundo o presidente ao retorno do chamado "fantasma da crise política". O grupo JBS, segundo investigações da PF (Polícia Federal), colaborou doando propina para 1.890 políticos e doou R$ 16 milhões para as campanhas de governo e Senado em 2014 no Estado de Mato Grosso do Sul.

O PSDB segundo levantamento do TSE (Tribunal Superior Eleitoral): recebeu cerca de R$ 10,5 milhões, o montante foi em cinco doações destinadas à direção nacional do partido. Foram quatro repasses de R$ 2,5 milhões e um de R$ 500 mil.

O segundo partido que recebeu maior valor foi o PMDB; R$ 5 milhões. Neste caso, levantou-se a suspeita de que a fonte seja dinheiro de propina após a empresa obter isenção fiscal em acordo com o governo na gestão de André Puccinelli (PMDB).

Em sua 4ª fase a operação Lama Asfáltica realizada em MS e em outros cinco estados, pela PF, cumpriu mandados de busca e apreensão em duas unidades da JBS em Campo Grande e na sede em São Paulo. A direção do partido negou irregularidades e declarou que até 2014 doações de empresas eram permitidas na Justiça Eleitoral.

A campanha do PP também teve doação da empresa, com valor de R$ 400 mil. Já para o PT, foram R$ 154 mil doados pela JBS de Joesley.

No ano de 2015 o grupo JBS registrou receita líquida de R$ 163,9 bilhões, o que a coloca como principal empresa no segmento no país e domina o cenário da carne. Em março, quando foi alvo da operação Carne Fraca, o setor em Mato Grosso do Sul temeu a maior crise da história devido ao fato de ser liderança nacional. São dez unidades em MS. O grupo também é dono da Eldorado Celulose, em Três Lagoas.