Jefferson ameaçou cortar recursos de deputados contrários à filha Presidente nacional do PTB não engoliu a decisão da sigla em desistir de Cristiane Brasil

Oficialmente, Roberto Jefferson diz que a decisão do partido de desistir da nomeação de Cristiane Brasil ao Ministério do Trabalho foi tomada para proteger a integridade da parlamentar.

Nos bastidores, entretanto, o presidente nacional do PTB se enfureceu com os parlamentares favoráveis a outro nome e, segundo o jornal Folha de S. Paulo, chegou a ameaçar deputados com o não repasse de recursos de campanha em pleno ano eleitoral.

Dois dos mais insatisfeitos seriam o ex-ministro Ronaldo Nogueira e o deputado Alex Canziani.No final, a indicação do PTB para a titularidade da pasta recaiu sobre Helton Yomura.