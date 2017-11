João César Mattogrosso chama atenção para o movimento do Novembro Azul

Outro fator preocupante para incidência do câncer de próstata é a idade. Homens com idade acima de 65 anos são as maiores vítimas deste tipo de câncer, que em 2016 registrou 74 mortes nesta faixa etária. Além disso, também foram registrados 7 casos entre 55 a 64 anos, e 1 de 35 a 44 anos.

Para consolidar as ações neste mês de conscientização, a Prefeitura Municipal de Campo Grande, através da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), reforçará os cuidados com a saúde do homem com ações nas 67 Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e Unidades Básicas de Saúde da Família (UBSFs).

As atividades incluem serviços de prevenção e promoção à saúde integral do homem, com consultas médicas e de enfermagem, atendimento odontológico, atendimento no pré-natal do parceiro, ações de saúde em locais de grande concentração de homens, como empresas e canteiros de obras e ações educativas que incluem: palestras sobre o tabagismo; prevenção à tuberculose e à violência; uso de álcool e drogas; oferta de atendimento em horário estendido voltado para a população masculina; aferição de pressão; vacinação; ofertas de exames e realização de testagem para HIV, sífilis e hepatites B e C.

O principal exame para prevenção do Câncer de Próstata é o PSA (Antígeno Prostático Específico), que é efetivo para detecção e controle. Disponível na rede pública durante o ano todo, este exame avalia a quantidade da proteína pela próstata, que geralmente, quando a doença atinge essas glândulas, esses níveis são aumentados. Cerca de 20% dos pacientes têm o câncer diagnosticado apenas com o exame do toque retal, que avalia o tamanho, a forma e a textura da próstata, o que permite detectar a presença de nódulos.

De acordo com o vereador João César Mattogrosso (PSDB), é essencial que os homens se preocupem com a saúde e não deixem de buscar ajuda profissional. “Muitas vezes, em função de uma rotina intensa, os homens acabam estabelecendo outras prioridades e se esquecem do mais importante: cuidar da própria saúde. Esta campanha é um convite para refletirmos sobre a importância do cuidado, não apenas neste mês, mas constantemente”, salienta o parlamentar.

CÂNCER DE PRÓSTATA

Com lenta evolução, os sintomas atribuídos a esta doença só são percebidos quando em estágio avançado, o que dificulta o tratamento. Os principais sintomas são: diminuição do jato de urina, dificuldades em urinar e aumento na frequência urinária.

Além do acompanhamento profissional, a prevenção inclui alimentação saudável, evitando gorduras de origem animal e alimentar-se excessivamente de carne. Tabagismo e álcool em excesso também aumentam os riscos de incidência da doença. Outra recomendação preventiva é a prática de atividades físicas.

Confira o calendário de atividades nas unidades básicas de saúde (UBS/UBSF):

07/11/2017 7h30min UBSF BATISTÃO PROMOÇÃO A SAÚDE 07/11/2017 17h UBSF AERO ITÁLIA PATERNIDADE RESPONSÁVEL E AUTO-CUIDADO 07/11/2017 7h30min UBSF VIDA NOVA RODA DE CONVERSA NO GRUPOS HIPERDIA SOBRE CANCER DE PRÓSTATA E SAÚDE DO HOMEM 07/11/2017 7h30min UBS VILA NASSER RODA DE CONVERSA 07/11/2017 8h às 11h POSTO LOCATELLI VIVENDAS DO PARQUE NOVEMBRO AZUL: PLANEJAMENTO FAMILIAR, ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL E ORIENTAÇÕES SOBRE DIABETES E HIPERTENSÃO 07/11/2017 13h às 17h CRAS NOVEMBRO AZUL: PALESTRA SOBRE PREVENÇÃO DE CA DE PROSTATA, ATENDIMENTO DA UNIDADE E FLUXOS PARA EXAMES 07/11/2017 7h ÀS 11h MERCADO SANTA FÉ (RUA LUIZ BENTO, 970 VILA POPULAR) REALIZAÇÃO DE UM PEDÁGIO EM FRENTE AO MERCADO ATRAINDO A POPULAÇÃO, EM ESPECIAL MASCULINA PARA A CONSCIENTIZAÇÃO DA IMPORTÂNCIA DO ACOMPANHAMENTO DA SAÚDE PARA A PREVENÇÃO DE DOENÇAS COMO HIPERTENSÃO E DIABETES, COM ÊNFASE NA PREVENÇÃO E NO DIAGNÓSTICO PRECOCE DO CÂNCER DE PRÓSTATA 07/11/2017 8h CAC TESTES RÁPIDOS DE HIV, SÍFILIS, HEPATITE B/C, EXAMES DE PSA E RODA DE CONVERSA 07/11/2017 7h30min AUDITÓRIO SAÚDE DO HOMEM – ATIVIDADES 07/11/2017 7h30min EMPRESA DE ALIMENTOS VÓ HERMINIA SAÚDE DO HOMEM – ATIVIDADES 07/11/2017 7h30min UBSF ESTRELA DALVA RODA DE CONVERSA – PALESTRA 08/11/2017 7h UBSF VIDA NOVA RODA DE CONVERSA NO GRUPO HIPERDIA SOBRE SAÚDE DO HOMEM 08/11/2017 7h30min VIVEIRO FLORES DO CERRADO AFERIÇÃO DE PA E PALESTRA 08/11/2017 7h30min UBS CEL ANTONINO RODA DE CONVERSA E DINAMICA COM PARTICIPAÇÃO DO CONSELHO LOCAL 08/11/2017 7h UBS VILA NASSER RODA DE CONVERSA 08/11/2017 7h COMÉRCIO MATOGROSSAL RODA DE CONVERSA E ORIENTAÇÕES 08/11/2017 13h UBSF ROCHEDINHO RODA DE CONVERSA COM LANCHE 08/11/2017 7h30min AUDITÓRIO SAÚDE DO HOMEM – ATIVIDADES 09/11/2017 18h30min SOLURB PALESTRAS E ORIENTAÇÕES SOBRE OS MALEFICIOS DO USO E ABUSO DE ALCOOL E DROGAS 09/11/2017 7h30min UBS SÃO FRANCISCO ATENDIMENTO VOLTADO PARA HOMENS 09/11/2017 8h UBS PIONEIRA NOVEMBRO AZUL 09/11/2017 7h30min AUDITÓRIO SAÚDE DO HOMEM – ATIVIDADES 10/11/2017 8H UBSF PORTAL CAIOBÁ HOMENS DA UNIDADE 10/11/2017 13H UBS ALBINO COIMBRA FILHO PALESTRA SOBRE PREVENÇÃO DO CANCER DE PROSTATA E CONSCIENTIZAÇÃO” SEJA UM PAI PRESENTE” 10/11/2017 13h SALA DE ESPERA DA UNIDADE RODA DE CONVERSA, ORIENTAÇÕES E CONSULTAS 10/11/2017 7h30min SALA DE ESPERA SAÚDE DO HOMEM – ATIVIDADES EQUIPE NASF E ACADEMICOS DE MEDICINA 13/11/2017 7h ÀS 11h UBSF NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS AVALIAÇÃO CLINICA E ENCAMINHAMENTO PARA EXAME(PSA) 13/11/2017 13h30min UBSF SERRADINHO ORIENTAÇÕES E CONSCIENTIZAÇÃO SOBRE O NOVEMBRO AZUL 14/11/2017 8h SOLURB AÇÃO E PALESTRA SOBRE SAUDE DO HOMEM 16/11/2017 7h PRAÇA DO BAIRRO CONSULTAS + EXAMES + DISTRIBUIÇÃO DE PRESERVATIVOS 17/11/2017 7h30min UBS ESTRELA DO SUL ATIVIDADE EDUCATIVA PELOS ENFERMEIROS VOLTADA PARA HOMENS 20/11/2017 07H Às 11h UBS CIDADE MORENA TESTES RÁPIDOS, CAFÉ DA MANHÃ E PALESTRA 21/11/2017 7h UBS VILA NASSER RODA DE CONVERSA 22/11/2017 7h UBS VILA NASSER RODA DE CONVERSA 22/11/2017 7h30min UBS SÃO FRANCISCO RODA DE CONVERSA SOBRE SAÚDE DO HOMEM 22/11/2017 8h UBS INDUBRASIL PALESTRA SOBRE SAÚDE DO HOMEM E APLICAÇÃO DE TESTE RAPIDO 22/11/2017 14h SUPERGASBRAS ORIENTAÇÕES E CONSCIENTIZAÇÃO + EXAMES 22/11/2017 PERÍODO INTEGRAL UBS UNIVERSITÁRIO CONSULTAS MÉDICAS E DE ENFERMAGEM, PALESTRA E DISTRIBUIÇÃO DE BRINDES 22/11/2017 13h às 17h MRV NOVEMBRO AZUL: PALESTRA SOBRE PREVENÇÃO DE CA DE PROSTATA, ATENDIMENTO DA UNIDADE E FLUXOS PARA EXAMES 22/11/2017 7h ás 11h SALA DE ESPERA DA UNIDADE NOVEMBRO AZUL – PALESTRA SAUDE DO HOMEN E TESTES RÁPIDOS 23/11/2017 7h ÀS 11h UBS MORENINHA CONSULTAS MÉDICAS E DE ENFERMAGEM E PALESTRAS 23/11/2017 7h UBS SÃO FRANCISCO RODA DE CONVERSA SOBRE SAÚDE DO HOMEM 24/11/2017 7h UBSF VIDA NOVA ATIVIDADE EDUCATIVA COM A OFERTA DE CORTE DE CABELO PARA OS HOMENS 24/11/2017 08h às 11h AUDITÓRIO DA UNIDADE NOVEMBRO AZUL: PALESTRA SOBRE PREVENÇÃO DE CA DE PROSTATA, ATENDIMENTO DA UNIDADE E FLUXOS PARA EXAMES, DEMANDA ESPONTÂNEA 24/11/2017 7h ás 11h UBSF JARDIM SEMINÁRIO ORIENTAÇÕES,MARCAÇÃO DE PSA,LANCHES,ATIVIDADE FISICA EM CONJUNTO COM O NASF 24/11/2017 7h UBS ESTRELA DO SUL ATIVIDADE EDUCATIVA PELOS MÉDICOS VOLTADA PARA HOMENS 24/11/2017 7h30min IGREJA SAÚDE DO HOMEM: DIABETES, AFERIÇÃO DE PRESSÃO, GLICEMIA 24/11/2017 7h ás 11h UBSF NOVA ESPERANÇA AÇÃO SAÚDE DO HOMEM COM TESTAGENS RÁPIDAS 28/11/2017 7h as 11h e das 13h as 17h UBS COOPHAVILA II DISTRIBUIÇÃO DE FOLDER, PALESTRA, COLETA DE PSA E TESTE RÁPIDO SÍFILIS . CONSULTAS DE CLINICO GERAL PREFERENCIALMENTE PARA HOMENS, COM ENFOQUE NO PSA TOTAL E FRAÇÕES. 28/11/2017 13h UBS SÃO FRANCISCO RODA DE CONVERSA SOBRE SAÚDE DO HOMEM 29/11/2017 7h e 13h UBS SÃO FRANCISCO RODA DE CONVERSA SOBRE SAÚDE DO HOMEM 30/11/2017 17h30min UBSF JD NOROESTE ATENDIMENTO MÉDICO, ODONTOLÓGICO, TESTAGEM RÁPIDA

(Com informações da Agência Municipal de Notícias de Campo Grande - CGNotícias)