JoÃ£o GrandÃ£o convoca AudiÃªncia PÃºblica para discutir a telefonia mÃ³vel rural em MS

João Grandão convoca Audiência Pública para discutir a telefonia móvel rural em MS

O problema com a telefonia rural em Mato Grosso do Sul, sobretudo o sinal de internet, será discutido com a Anatel (Agencia Nacional de Telecomunicação), na Assembleia Legislativa, dia 12 de março, às 14 horas, em Audiência Pública coordenada pelo deputado João Grandão, em parceria com os deputados federais Zeca do PT e Vander Loubet.

Dentro da proposta da discussão, os parlamentares devem buscar caminhos para que o serviço entregue aos moradores das cidades do interior de Mato Grosso do Sul. João Grandão argumenta que as empresas, apesar de cobrarem do consumidor por um produto de qualidade, apresentam falhas no sinal 3G e 4G e a velocidade inferior a contratada, subsidiando o usuário a pagar por algo que ele não tem acesso.

A discussão é resultado de uma série de reivindicações, principalmente de assentamentos que não tem acesso à comunicação, e enfrentam uma série de dificuldades com a prestação do serviço de Internet Móvel e falhas nas ligações telefônicas. São os casos de Sidrolândia, Nioaque, Bandeirantes, Jaraguari Itaquiraí, Eldorado, Assentamento Itamarati, no município de Ponta Porã, entre outros municípios.

A Anatel será representada pelo Gerente de Universalização e Ampliação do Acesso, Juarez Quadros, acompanhado da Assessora Parlamentar da Anatel Dagma Caixeta. Também são esperados os representantes das operadoras atuam nos serviços de telefonia móvel e internet no Estado.No ranking de reclamações do Procon (Superintendência de Proteção e Defesa do Consumidor), as operadoras dominam o topo de reclamações e respondem a 21,79% dos atendimentos do órgão, conforme informações divulgadas em setembro de 2017.