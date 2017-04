Delação premiada João Santana diz que Dilma é 'honesta e corajosa' Ex-marqueteiro do PT disse que a ex-presidente caiu "nesta rede nefasta"

Honesta, rígida, corajosa, voluntariosa. Estes foram os adjetivos usados por João Santana para descrever Dilma Rousseff, durante delação premiada ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE). "Convivi com centenas de políticos de vários matizes mas pouquíssimos – ou quase nenhum – tão honestos, rígidos, corajosos e voluntariosos como a presidenta. Mesmo assim, ela caiu nesta rede nefasta", disse em depoimento.Conforme a colunista Mônica Bergamo, da Folha de S. Paulo, o marqueteiro também desmentiu a ex-presidente e reforçado que Dilma sabia do caixa dois na campanha - ponto recorrentemente negado por ela. João Santana também fez revelações sobre Michel Temer.

De acordo com ele, o presidente tentou convencê-lo, em 2015, a entrar na campanha à presidência "do amigo de um amigo", no Haiti. O marqueteiro declarou que recusou o convite por, à época, trabalhar na República Dominicana. O país tem relações diplomáticas estremecidas com o Haiti.