Jogo de "gato e rato"; TJ determina suspenção da cobrança do Cosip retroatrivo

Foto: Reprodução/Câmara Municipal CG "Acabou a farra e chegou o final da discussão", poderia ser resumida assim a decisão do vice-presidente do TJ/MS, Julizar Barbosa Trindade, anunciada na quinta-feira (06), que atendendo ao recurso extraordinário encabeçado pelo MPE (Ministério Público Estadual), decidiu que não haveria mais a cobrança retroativa da Cosip (Contribuição para Custeio da Iluminação Pública), a taxa de iluminação pública. A discussão iniciada pela Câmara Municipal e também pelo Ministério Público, trouxe um resultado que contribuiu pela 'primeira vez' à favor da população campo-grandense De acordo o MPE, se cobrada nas contas de aproximadamente trezentos mil consumidores de energia elétrica, causaria graves prejuízos a todos os contribuintes envolvidos. A cobrança retroativa, a nosso ver, não é necessária”, afirmou o Procurador de Justiça do MPE, Aroldo José de Lima. A Câmara Municipal de Campo Grande chegou a realizar uma audiência pública sobre o tema, por sugestão do vereador Epaminondas Vicente Silva Neto, o Papy (SD). “Tinha certeza de que o recurso do MPE seria acatado pela Justiça. Estava confiante de que o Judiciário iria entender após todo debate da Câmara, que essa cobrança era ilegal”, explicou Papy. "Gato e rato" Como na antiga brincadeira, no ano de 2016, a Câmara, por meio de lei, suspendeu a cobrança da Cosip [gato], considerando que até então a prefeitura tinha R$ 53 milhões parados em caixa e que o dinheiro não era utilizado na melhoria do sistema de iluminação pública de Campo Grande. A prefeitura recorreu da decisão [rato], teve liminar negada pelo TJ, mas ainda no ano passado conseguiu reverter a decisão e retomar a cobrança em 2017. Agora, a cobrança está novamente suspensa [gato].