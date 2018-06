Bandeirantes Jovem é morto atropelado no acostamento por Hilux "Tentou desviar de um veículo que fazia ultrapassagem indevida e acabou atropelando a vítima"

O pedestre Vanderci Belini Martins, 22 anos, morreu atropelado por uma caminhonete na noite de ontem (26), no Km 542 da BR-163, em Bandeirantes, distante 70 quilômetros de Campo Grande.

Conforme boletim de ocorrência, Paulo Theodoro da Silva, 50 anos, seguia em uma caminhonete Toyota Hillux, cor prata, e tinha como passageira a esposa, Alessandra Roque Cabanhas da Silva, 43 anos, quando tentou desviar de um veículo que fazia ultrapassagem indevida e acabou atropelando a vítima no acostamento. Vanderci morreu no local. Paulo não ficou ferido. Já a esposa dele precisou de atendimento médico e foi socorrida para uma unidade de saúde.

Paulo relatou à equipe policial que não viu o pedestre e só jogou a caminhonete para o acostamento para evitar a colisão frontal com outro veículo. Ele e a esposa não souberam passar informações do carro que fez a ultrapassagem e causou o acidente. Os socorristas da CCR MSVia, concessionária que administra a rodovia, fizeram os primeiros atendimento às vitimas. O caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil do município.

*Fonte: por Viviane Oliveira