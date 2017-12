Jucá vai processar passageira que o hostilizou em voo A mulher gravou a provocação ao senador e divulgou nas redes

Foto: Pedro Ladeira/Folhapress

Romero Jucá já está tomando as medidas cabíveis para processar a mulher que o hostilizou em um voo de Brasília para São Paulo na última quarta-feira (29).

Com celular na mão, a mulher filmou o senador e citou a conversa do peemedebista com o ex-presidente da Transpetro Sergio Machado em que ele diz que é preciso “estancar a sangria”.

Irritado com a provocação, Jucá chegou a se levantar da cadeira para tomar o aparelho de sua mão.

A mulher é filiada ao PT de Santa Catarina e reencontrará o senador nas esferas civil e penal.