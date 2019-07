OPERAÇÃO VENTRÍLOQUO Juiz mantém bloqueados imóveis de empresário acusado de fraudes na AL Investigado alega que bens superam valor determinado pela Justiça, que é de R$ 738,8 mil

O juiz Bruno D'Oliveira Marque Foto: Reprodução

ues numa ação por improbidade, o empresário Edilson Guermandi de Queiroz pleiteou a derrubada da restrição, mas o pedido foi negado pelo próprio magistrado responsável pelo processo derivado da Operação Ventríloquo. A decisão contrária foi proferida no dia 24 de junho e publicada nesta sexta-feira (5) no Diário Eletrônico da Justiça.

O bloqueio nas contas foi determinado por Bruno D' Oliveira em 15 de março deste ano. Agora, em recurso de embargos de declaração interposto nos autos, a defesa de Edilson Queiroz pede a “desoneração do patrimônio excedente” sob o argumento de que “os bens bloqueados ultrapassam o dano apontado”, violando-se, assim, os princípios da proporcionalidade e da menor onerosidade e, ainda, ferindo o direito de propriedade.

Por sua vez, o juiz Bruno D’Oliveira não acolheu a argumentação. “Ocorre que, muito embora tenham sido indisponibilizados diversos bens de propriedade do embargante, tanto móveis, quanto imóveis, além de quantia em espécie, inexiste nos autos documentos hábeis a possibilitar a avaliação de cada um desses bens, de forma a possibilitar a aferição pelo Juízo de eventual excesso de constrição. Assim sendo, indefiro, por ora, o pedido de desoneração do patrimônio efetivado no item 3 da petição de Id nº 19609440, sem prejuízo de sua posterior reapreciação acaso comprovado o alegado excesso”, escreveu o magistrado ao manter o bloqueio.

O processo por improbidade tramita na Vara Especializada em Ação Cível e Ação Popular de Cuiabá contra 16 pessoas denunciadas pelo Ministério Público Estadual (MPE) por envolvimento num esquema de desvio de R$ 9,4 milhões da Assembleia Legislativa de Mato Grosso.

Dentre os denunciados estão o deputado estadual Romoaldo Júnior (MDB), os ex-deputados Gilmar Fabris (PSD), José Riva e Mauro Savi (DEM), além de servidores e ex-servidores do Legislativo Estadual.

Na denúncia o ex-deputado José Riva é acusado de ter combinado com os empresários Claudinei Teixeira Diniz, dono da Miramed, e Edilson Guermandi de Queiroz, da Globo Indústria e Comércio Ltda, para que afirmassem que os cheques emitidos pelo advogado Joaquim Fábio Mielli (delator da Operação Ventríloquo e responsável pelos pagamentos), teriam sido depositados em contas de outros empresários que já morreram.

OPERAÇÃO VENTRÍLOQUO

A Operação Ventríloquo teve duas fases deflagradas (julho de 2015 e outubro de 2016) tendo como alvos dezenas de pessoas acusadas de envolvimento num esquema de desvio de dinheiro no Legislativo Estadual nos anos de 2013 e 2014 envolvendo pagamento de uma dívida de R$ 9,4 milhões ao Banco HSBC, o antigo Bameriundus.

Conforme o Ministério Público, o esquema foi operado através de pagamentos superfaturados ao banco pela contratação de seguros aos servidores da Casa, na época em que José Riva era o presidente na década de 90.

Na denúncia, o Ministério Público pede a condenação por improbidade das 16 pessoas denunciadas e o ressarcimento ao erário de valores, que teriam sido desviados. O bloqueio nas contas autorizado pelo juiz Bruno Oliveira se estende a todos os denunciados, porém, em valores diferentes.

