Eleições 2018 Juiz Odilon está em primeiro lugar com 52,52% dos votos válidos

O juiz Odilon de Oliveira candidato a governador pelo PDT está em primeiro lugar na pesquisa realizada pelo Instituto Ipexx Brasil com 52,52% dos votos válidos contra 47,48% dados ao governador Reinaldo Azambuja do PSDB que tenta a reeleição.

A pesquisa foi realizada entre os dias 17 e 21 de outubro quando foram entrevistados 1040 eleitores dos doze maiores colégios eleitorais de Mato Grosso do Sul: Campo Grande, Dourados, Três lagoas, Corumbá, Ponta Porã, Navirai, Nova Andradina, Aquidauana, Sidrolandia, Paranaíba, Maracaju e Coxim.

A pesquisa realizada pelo IPEX Brasil está registrada no Tribunal Regional Eleitora (TRE-MS) sob o número MS 05585/2018. O nível de confiança estimado é de 95% e a margem de erro máximo é de três pontos percentuais para mais ou para menos.

Reinaldo Azambuja tem o maior índice de rejeição entre os eleitores sul-mato-grossenses com 35,10% enquanto que Odilon tem a menor rejeição, ou seja, apenas 25% dos eleitores não votariam no candidato do PDT.

Esta pesquisa reflete as mudanças na campanha eleitoral neste segundo turno e demonstra que os apoios que Reinaldo recebeu não agradou o eleitorado, como foi o caso da adesão do deputado federal e senador derrotado Zeca do PT.

Odilon que havia vencido no primeiro turno com larga vantagem em Dourados e Três Lagoas viu seu nome crescer até mesmo em Campo Grande onde a diferença no primeiro turno foi bem pequena.