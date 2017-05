Abigraf Julião Gaúna recebe moção da Câmara na Capital

Por unanimidade, os vereadores de Campo Grande aprovaram, durante a sessão desta terça-feira (02), uma moção de congratulação ao empresário sul-mato-grossense Julião Flaves Gaúna, proprietário da indústria gráfica Pontual, em reconhecimento pela sua recondução à Presidência do Conselho Diretivo da Abigraf Nacional, em eleição realizada no dia 28 de abril na sede da Fieg (Federação das Indústrias do Estado de Goiás), em Goiânia (GO).

A moção foi proposta pelo vereador João César Mattogrosso sob a justificativa de que, desde 2014, quando assumiu pela primeira vez o Conselho Diretivo da Abigraf Nacional, Julião Gaúna foi responsável por um significativo avanço para as indústrias de Mato Grosso do Sul, que passaram a ter voz ativa dentro da entidade representativa, levando o setor produtivo e o nome do Estado para todo o País.

“Este reconhecimento da Câmara de Campo Grande, por meio do vereador João César Mattogrosso, é importante para o Estado como um todo, mas, principalmente, para a nossa base, que é a Fiems, em que é feito um trabalho de confluência, com a ajuda de todos”, declarou Julião Gaúna, que também é presidente do Sindigraf/MS (Sindicato das Indústrias Gráficas de Mato Grosso do Sul), que integra a base sindical da Fiems.

“Nosso segmento gráfico também é reconhecido por toda a indústria nacional e têm reforçada sua importância perante toda a cadeia produtiva do País”, emendou o empresário, destacando, ainda, que as 22 regionais referendaram sua recondução à Presidência do Conselho da Abigraf Nacional.

O vereador João César Mattogrosso afirmou ter apresentado a moção em razão dos serviços prestados por Julião Gaúna a Campo Grande e Mato Grosso do Sul. “É um reconhecimento, primeiramente, da pessoa que é o Julião e, ainda, do trabalho que ele vem fazendo frente à Abigraf Nacional. Portanto, nada mais justo do que essa moção de congratulação, por se tratar de uma pessoa que tem um leque de serviços prestados a Mato Grosso do Sul e Campo Grande”, parabenizou o parlamentar.