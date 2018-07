Junior Longo destaca investimento na Segurança Pública

O vereador Junior Longo (PSB) participou na terça-feira (03) da inauguração do Estande de Tiro da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul, da entrega de equipamentos para a Delegacia Geral da Polícia Civil e viaturas de resgate para o Corpo de Bombeiros.

“São investimentos indispensáveis para oferecermos mais segurança para nossa gente. O estande de tiros é de suma importância na formação e aperfeiçoamento dos nossos policiais. Sem contar nos equipamentos e veículos de resgate que contribuirão com segurança pública de mais qualidade para nossa gente”, destacou Junior Longo.

O Estande de Tiros teve investimento de mais de R$ 1,4 milhão; sendo R$ 1,2 milhão de emenda do deputado federal Elizeu Dionizio e R$ 218 mil de contrapartida do Governo do Estado.

O complexo possui sete hectares. O local servirá para o treinamento do efetivo e dos alunos dos cursos da Polícia Militar. O Estande de Tiro é homologado para disparos de fuzil 7,62 mm e tem 25 m de linha de tiro.

Na sequência, foram entregues 239 computadores, 10 notebooks e 140 scanners para a Delegacia Geral da Polícia Civil, além de três viaturas de resgate para o Corpo de Bombeiros Militar.

Os novos investimentos para atender a Polícia Civil somam mais de R$ 1,1 milhão, frutos também da emenda do deputado Elizeu Dionizio. Já para o Corpo de Bombeiros Militar, o Governo do Estado adquiriu, por meio do Programa MS Mais Seguro, três veículos no valor de R$ R$ 714 mil.

“Nosso mandato tem um olhar especial para a área da segurança pública. Inauguramos o Estande de Tiro da Polícia Militar e entregamos computadores e equipamentos eletrônicos para a Polícia Civil. Essas ações só foram possíveis porque viabilizamos emendas ao orçamento da União de R$ 2,7 milhões. São equipamentos que garantem prestação dos serviços policiais de qualidade à população e mais segurança para o estado”, disse o deputado federal Elizeu Dionizio.