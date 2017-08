Mato Grosso do Sul Juntos, TCE-MS e UFMS vão trabalhar no uso positivo dos recursos públicos

Foto: Divulgação

O protocolo de intenções é amplo e visa promover a cooperação e o intercâmbio acadêmico, científico, técnico e cultural, para a formação e aperfeiçoamento e especialização discente, docente e técnica, e o desenvolvimento institucional. Tudo isso por meio do desenvolvimento de projetos de pesquisa conjuntos, promoção de intercâmbio de informações relativas às suas organizações, estruturas e funcionamento, realização de cursos, intercâmbio de material bibliográfico e ações que visem o fortalecimento e a efetividade de políticas públicas.

A primeira ação a ser colocada em prática é o auxílio de técnicos da UFMS nas auditorias concomitantes que serão feitas na área da saúde nos municípios. A conselheira Marisa Serrano destacou a expertise da Instituição. “Essa parceira com a UFMS nos dá condições de caminharmos na área da saúde em bases mais sólidas”.

O segundo tema, bastante inovador e estratégico, que vai merecer prioridade, é o controle da qualidade do asfalto usado na estrutura de pavimentação no Estado. Professores e cientistas da UFMS estarão junto com o TCE-MS estudando os desafios tecnológicos a fim de estabelecer parâmetros de comparação de qualidade que garantam o melhor investimento do recurso público.

O reitor da UFMS, Marcelo Turine, colocou os laboratórios, pesquisadores e alunos a disposição para ajudar os municípios e os prefeitos a fazerem uma gestão de qualidade. “Parabenizamos a iniciativa do Tribunal de Contas pela preocupação em qualificar sua equipe. Nosso cidadão quer enxergar as entregas seja da UFMS ou do TCE-MS. Toda nossa ação é em prol do desenvolvimento do Mato Grosso do Sul”.

O presidente da Corte de Contas, conselheiro Waldir Neves, afirmou que essa parceria marca uma nova fase no TCE-MS. “Estamos subindo mais um degrau na busca da entrega do melhor serviço para a população. Vamos transformar esse protocolo de intenções em ações que resultem em qualidade de vida para a população”.

O Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul, mais uma vez, reforça o compromisso da atual gestão de produzir e disponibilizar à administração pública e à sociedade, trabalhos que auxiliem na tomada de decisões sobre vários problemas que têm se tornado verdadeiros desafios para os municípios.

Dessa forma, a gestão compartilhada implantada pela atual presidência reforça o caráter preventivo e pedagógico defendido pelo conselheiro Waldir Neves. “A punição é a nossa última ferramenta. Temos que nos antecipar para evitar que o dinheiro público seja gasto de forma equivocada. Vamos usar todo o conhecimento da Universidade para melhorar a prestação de serviço e dispor para o cidadão, gestores públicos mais preparados, mais justos”, concluiu o presidente.