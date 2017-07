Justiça concede prisão domiciliar ao ex-ministro Geddel Vieira Lima "A Segunda Instância da Justiça Federal em Brasília concedeu hoje prisão domiciliar ao ex-ministro Geddel Vieira Lima"

Foto: Reprodução web

A Segunda Instância da Justiça Federal em Brasília concedeu hoje (12) prisão domiciliar ao ex-ministro Geddel Vieira Lima, preso preventivamente desde o dia (3) de Julho. A decisão foi proferida pelo desembargador Ney Bello, motivada por um pedido de liberdade feita pela defesa do ex-ministro.

Geddel foi preso por determinação do Juiz Vallisney Oliveira, da 10ª Vara Federal, no Distrito Federal, sob a acusação de tentar obstruir as investigações de supostas irregularidades na liberação de recursos da Caixa Econômica Federal.

Após a prisão, a defesa do ex-ministro definiu como “absolutamente desnecessário” o decreto de prisão preventiva político, Geddel esta preso preventivamente na Penitenciária da Papuda. O advogado Gamil Foppel disse que há “ausência de relevantes informações” para basear a decisão e definiu como “erro” da Justiça Federal a autorização para a prisão de Geddel. (Com EBC)