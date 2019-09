POLÍTICA Justiça do RJ liberta ex-governadores Garotinho e Rosinha Casal conseguiu habeas corpus na manhã desta quarta-feira, um dia depois da prisão por suspeita de fraude em contratos com Odebrecht

Os ex-governadores do Rio de Janeiro Rosinha Garotinho e Anthony Garotinho Foto: Airton Soares/Ricardo Borges/Folhapress

Os ex-governadores do Rio de Janeiro Anthony Garotinho e Rosinha Garotinhoconseguiram na manhã desta quarta-feira, 4, um habeas corpus Tribunal de Justiça estadual. Eles foram presos nesta terça. A decisão que atende ao pedido da defesa foi dada logo cedo, em regime de plantão, pelo desembargador Siro Darlan. Os dois poderão responder ao processo em liberdade, mas não poderão ter contato com outros acusados, testemunhas e deverão entregar seus passaportes.

O casal e outras três pessoas são suspeitos de fraudes em contratos da prefeitura de Campos dos Goytacazes com a empreiteira Odebrecht. Em sua decisão, o desembargador criticou o decreto de prisão emitido pela 2ª Vara Criminal de Campos dos Goytacazes por fatos que teriam ocorrido há mais de dez anos.

“Não se nega que a sociedade tem justificadas e sobradas razões para se indignar com notícias de cometimento de crimes como os aqui indicados e de esperar uma adequada resposta do Estado, no sentido de identificar e punir os responsáveis. Todavia, a sociedade saberá também compreender que a credibilidade das instituições, especialmente do Poder Judiciário, somente se fortalecerá na exata medida em que for capaz de manter o regime de estrito cumprimento da lei”, registrou na decisão.

Fonte: *Veja