“degelo olímpico” Kim diz que 'portas estão abertas', sobre diálogo com EUA 'A visita da delegação norte-coreana ao Sul ocorreu no marco dos Jogos Olímpicos de Inverno'

O líder da delegação norte-coreana que está na Coreia do Sul, o general Kim Yong-chol, reiterou hoje, segunda-feira (26) que “a porta está aberta ao diálogo com os Estados Unidos (EUA)”, informou o governo de Seul.

O comentário foi feito por Kim durante encontro em um hotel de Seul com Choi Eui-yong, o conselheiro de Segurança do presidente sul-coreano, Moon Jae-in, confirmou à Agência EFE um porta-voz do escritório presidencial.

As palavras do militar norte-coreano são divulgadas depois que o próprio Kim disse ao presidente sul-coreano que o regime tem atualmente vontade “suficiente” de dialogar com os EUA, mesmo depois de Washington anunciar na sexta-feira um novo e severo pacote de sanções.

A visita da delegação norte-coreana ao Sul ocorreu no marco dos Jogos Olímpicos de Inverno, que foram realizados até ontem, domingo (25), no condado sulista de PyeongChang.

O evento proporcionou a maior aproximação em anos entre os dois países, tecnicamente ainda em guerra. Seul espera que o “degelo olímpico” sirva para que Washington e Pyongyang voltem a sentar-se para dialogar, após um 2017 marcado pelos repetidos testes de armas norte-coreanos e pelas trocas de ameaças.