'Poder' Kim Kataguiri quer estar na linha sucessória à Presidência O líder do MBL tem 22 anos e foi eleito deputado federal pelo DEM-SP

Em 2015, Kim Kataguiri teve a sua imagem ligada ao então presidente da Câmara, Cunha, após posar ao lado dele

líder do MBL quer porque quer concorrer ao posto, mas foi avisado que, por ter apenas 22 anos, estaria impedido de assumir o Planalto. Agora, Kim exibe um parecer que indica que ele pode, sim, ser presidente da Câmara.

De acordo com a coluna “Painel”, da Folha, o parecer do jovem diz que nada o impede de chefiar o Legislativo. No entanto, ele não poderia assumir o Executivo.

O presidente da Câmara é o terceiro na linha sucessória da Presidência da República. Mas para assumir o Planalto, é preciso ter idade mínima de 35 anos.

