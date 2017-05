4º Fase Lama Asfáltica conduz Puccinelli, o filho, dono de gráfica e ex-secretário para depoimento na PF "Ex-governador do Mato Grosso do Sul"

André Puccinelli (PMDB) ex-governador do Mato Grosso do Sul, presta depoimento à PF (Polícia Federal), para onde foi encaminhado junto com o filho André Pucinelli Junior; o dono da gráfica alvorada, Mirched Jafar Júnior e sua esposa Rosana e o ex-secretário adjunto de fazenda André Cance. A operação desencadeada nesta quinta-feira (11) faz parte da operação Lama Asfáltica em sua quarta fase.

A operação cumpre três mandados de prisão, nove de condução coercitiva, 32 de busca e apreensão, além do sequestro de valores nas contas bancárias de pessoas físicas e jurídicas que estão sendo investigadas.

De acordo com a polícia, as ordens judiciais estão sendo cumpridas em Campo Grande, Nioaque, Porto Murtinho, Três Lagoas, além de São Paulo e Curitiba, com a participação de aproximadamente 270 Policiais Federais, servidores da CGU e da Receita Federal.

André que é um dos investigados acabou sendo conduzido para depor. A polícia não informal em quais condições André foi conduzido, não se sabe se como réu ou apenas para prestar esclarecimentos.

Segundo nota expedida por representantes da operação, policiais estiveram pela manhã na casa do ex-governador, na empresa HBR Medical, na H2L Soluções para documentos e três viaturas estão em frente ao edifício Monet desde às 6h.

Pucinelli já havia sido alvo da terceira fase da operação há um ano, em 10 de maio de 2016. Na ocasião, a Polícia Federal apreendeu documentos na casa dele, que foi espontaneamente à sede da corporação e disse que desistiria da política porque os agentes públicos ficam com “pecha” de ladrão.

Em seguida, no mês julho, teve R$ 43,1 milhões em bens bloqueados pela Justiça Federal. Neste ano, Puccinelli passou a contar com mais agendas públicas, num reensaio para voltar à disputa eleitoral em 2018. No mês passado, foi citado em um novo escândalo, dessa vez foi acusado pela Odebrecht de cobrar propina de R$ 2,7 milhões da empresa.