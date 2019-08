VAZA JATO Lava Jato "livrou" grandes banqueiros envolvidos na corrupção, revelam mensagens Investigadores ignoraram citações dos bancos Safra e Bradesco em esquemas

O procurador do Ministério Público Federal (MPF) Roberson Pozzobon Foto: Reprodução/Montagem - MS Notícias - com foto de Aniele Nascimento/Gazeta do Povo

A Vaza Jato revela agora que investigadores da Lava Jato sabiam da participação de grandes banqueiros e que esses lucraram com a corrupção, só que segundo mensagem entre os procuradores, foi decidido pela proteção dos banqueiros. Entre os citados estão banco Safra e Bradesco.

Divulgado pelo jornal El Pais, em parceria com o Site The Intercept, os diálogos ocorre em 16 de outubro de 2018. “O Banco, na verdade os bancos, faturaram muuuuuuito com as movimentações bilionárias dele”. A frase é do procurador Roberson Pozzobon, da força-tarefa de Curitiba da Operação Lava Jato.

Pozzobon, fala sobre as movimentações financeiras do lobista Adir Assad, condenado por lavagem de dinheiro, que teria aberto uma conta no Bradesco das Bahamas para lavar dinheiro.

Já em 2011, o Compliance Officer, setor responsável por fazer o banco cumprir normas legais, teria alertado o Bradesco sobre a conta. “E o que o Bradesco fez?”, perguntou Pozzobon. “Nada”, ele mesmo responde.

Segundo a reportagem, os procuradores não aceitaram a delação de Antonio Palocci, em 2017, que teria citado o banco Safra 71 vezes e o Bradesco em outras 32 ocasiões ao longo das 87 páginas de proposta de delação.

De acordo com as mensagens reveladas pelo El Pais, antes disso, os procuradores já tinham informações que os grandes bancos lucraram com a corrupção, mas estabeleceu como estratégia fazer acordos com essas instituições, em vez de investigá-las esmiuçando seu modus operandi, a exemplo do que foi feito com as empreiteiras.

Fonte: EL Pais.